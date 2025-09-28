Cinco conclusiones clave para una agitada Asamblea General de la ONU

La ONU nació en 1945 entre las ruinas de la II Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas ... y la cooperación entre países. De ahí su nombre, Naciones Unidas. Esta pasada semana ha celebrado su 80 aniversario. En el inicio de su Asamblea General flotaba una pregunta: ¿Sirve de algo este organismo en el que las grandes potencias tienen derecho a vetar cualquier resolución que no les convenga? En esta ocasión, la ONU sí ha servido para dejar patente que la mayor parte del mundo considera que el reconocimiento de Palestina es clave para solucionar el conflicto de Gaza, donde el ejército israelí ya ha matado a más de 66.000 personas. La crisis humanitaria en la Franja, la guerra en Ucrania, el firme discurso del rey Felipe VI para detener ya la «la aberrante masacre» en Gaza y el menosprecio que Donald Trump mostró hacia Naciones Unidas marcaron la cumbre de una ONU que casi todos consideran necesaria pero que casi nunca tiene poder para resolver los problemas internacionales.

Gaza Netanyahu y Abás Plantón de la mayoría de países al dirigente hebreo

Sobre Gaza orbitaron buena parte de las intervenciones. A unos días de que se cumplan dos años de los atentados de Hamás que causaron la muerte de 1.200 israelíes y provocaron la invasión de La Franja, Israel y Estados Unidos están más aislados que nunca. La Asamblea General sirvió para que países como Francia, Australia y Canadá reconocieran el Estado Palestino y, por tanto, la solución de los dos Estados para para poner fin al conflicto.

Tras ver cómo buena parte de las delegaciones abandonaban la sala por su presencia, Benjamín Netanyahu negó que el Gobierno hebreo haya impulsado un genocidio y negó también la hambruna. Culpó a Hamás de quedarse con la ayuda humanitaria y a los palestinos, de apoyar mayoritariamente a la milicia. «Terminaremos el trabajo en Gaza», zanjó. Y criticó a los 'blandos':«Esta semana varios países han reconocido el Estado palestino después de los ataques de Hamás. Asesinar judíos tiene recompensa». Su solución es arrasar la Franja y gestionar luego las ruinas:«Dar a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén es como dárselo a Al Qaeda junto a Nueva York tras el 11-S».

Frente a ese mensaje bélico y por vía telemática al prohibirle la administración Trump la entrada en EE UU, Mahmud Abás. líder de la Autoridad Palestina, condenó los atentados del 7 de octubre de 2023 y aseguró que «Hamás no tendrá un papel que desempeñar en el futuro gobierno» de Palestina. Dijo más: «Debe entregar las armas».

Donald Trump Presidente de EEUU Mensaje contra la ONU y la inmigración ilegal

A Donald Trump le tocó hablar el martes. Se erigió en el nuevo mesías. Presumió de que Estados Unidos vive una edad de oro y repitió que él había puesto fin a siete guerras, por lo que, insiste, merece el premio Nobel de la Paz. En la sede de la ONU arremetió contra Naciones Unidas. En su opinión, lo único que hace es escribir cartas que no sirven de nada; palabras vacías que, dijo, no acaban con los conflictos. Frente al multilateralismo, el presidente de EEUU apuesta por el 'América primero'. Sólo le vale una ONU a su servicio.

También atacó a esta institución mundial por la ayuda que presta a los solicitantes de asilo en Estados Unidos: «Se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas». No le gusta nada de Naciones Unidas, una entidad que, a su juicio, no funciona. De hecho, ordenó abrir una investigación por sabotaje tras el fallo de la escalera mecánica por la que accedió a la sala de discursos.

Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania «Las únicas garantías son los amigos y las armas»

La Asamblea General no sirvió para desbrozar el camino hacia la paz en Ucrania. El presidente de ese país, Volodímir Zelenski, mostró su decepción con el derecho internacional y las instituciones multilaterales, que, a su juicio, se han vuelto débiles. «No existen las garantías de seguridad, sólo los amigos y las armas», lamentó en su discurso.

El sábado le tocó turno a Rusia, que habló con la voz profunda de su ministro de Exteriores. Serguéi Lavrov dejó claro y «sin ninguna duda» que su país «responderá de una forma decisiva» a cualquier ataque exterior. Y acusó a la OTAN y la Unión Europea de usar como excusa la presencia de drones sin identificar sobre su territorio para iniciar una guerra, «que ya se está preparando», contra el Kremlin.

Felipe VI Rey de España Su firme discurso contra actos «aberrantes» de Israel

En el 70 aniversario del ingreso de España en la ONU, el Rey Felipe VI evitó hablar de genocidio en Gaza pero mostró su firmeza contra la masacre causada por Israel:«No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional». Ante Naciones Unidas también intervino Pedro Sánchez, que presentó la «inmigración» como una fuente de «oportunidad y esperanza» y se postuló como el anti-Trump.

China e India Emergentes Pekín quiere ocupar el hueco que deja EEUU en la ONU

Desde el micrófono de la ONU, China se ha presentado como el garante del multilateralismo. La delegación de Pekín quiso ocupar el hueco que Trump amenaza con dejar vacante. «Debemos trabajar juntos para defender el sistema internacional con la ONU como su núcleo», defendió el primer ministro, Li Quiang. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmankar Jaishankar, criticó a Naciones Unidas por «proteger» a los países ricos e instó al Sur Global a resistirse a las presiones económicas, en forma de aranceles, que impone Trump.