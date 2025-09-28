El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Netanyahu se dirige a una Asamble casi vacío que le ha dado plantón. Efe

Cinco conclusiones clave para una agitada Asamblea General de la ONU

El plantón de la mayoría de los países a Netanyahu y el menosprecio de Trump a Naciones Unidas marcan el desarrollo de este 80 aniversario de la institución

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:08

La ONU nació en 1945 entre las ruinas de la II Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas ... y la cooperación entre países. De ahí su nombre, Naciones Unidas. Esta pasada semana ha celebrado su 80 aniversario. En el inicio de su Asamblea General flotaba una pregunta: ¿Sirve de algo este organismo en el que las grandes potencias tienen derecho a vetar cualquier resolución que no les convenga? En esta ocasión, la ONU sí ha servido para dejar patente que la mayor parte del mundo considera que el reconocimiento de Palestina es clave para solucionar el conflicto de Gaza, donde el ejército israelí ya ha matado a más de 66.000 personas. La crisis humanitaria en la Franja, la guerra en Ucrania, el firme discurso del rey Felipe VI para detener ya la «la aberrante masacre» en Gaza y el menosprecio que Donald Trump mostró hacia Naciones Unidas marcaron la cumbre de una ONU que casi todos consideran necesaria pero que casi nunca tiene poder para resolver los problemas internacionales.

