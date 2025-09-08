El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

Un hombre con antecedentes penales y problemas mentales que viajaba junto a ella en el tranvía le asestó sin motivo varias puñaladas

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:31

El vídeo estremece. La cámara de seguridad de un tranvía de Charlotte, en Carolina del Norte (EE UU), es testigo: un hombre con sudadera roja ... está sentado detrás de una joven con gorra que viaja atenta a su teléfono móvil. El pasajero saca algo del bolsillo. Es una najava. De repente, se levanta y sin motivo asesta por la espalda varias puñaladas a la mujer, una de ellas en el cuello. Mientras ella agoniza, él se aleja por el vagón dejando un reguero de gotas de sangre. Iryna Zarutska murió así el sábado. Tenía 23 años y había encontrado una segunda vida en Estados Unidos tras huir de la invasión rusa de su país, Ucrania. El peor destino la persiguió hasta ese asiento justo delante de Decarlos Brown Jr, un ciudadano afroamericano con antecedepentes penales y problemas mentales. Este asesinado ha conmocionado a la opinión pública norteamericana en plena campa del presidente, Donald Trump, para acabar con la violencia en las calles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  6. 6 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia