Los demócratas fugados de Texas ponen en jaque a EE UU

La crisis política porla redistribución de distritos electorales en Texas ha elevado la temperatura al finalizar el viernes el plazo dado por las autoridades estatales ... a los demócratas fugados del Estado. Los legisladores intentan bloquear con su ausencia la aprobación de un nuevo mapa electoral que favorezca a los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, interpuso el viernes un recurso a la Corte Suprema local para obtener la anulación de los escaños de los 13 legisladores demócratas fugados a Estados aliados con el objeto de impedir el cuórum requerido para celebrar la polémica votación.

El agresivo esfuerzo de redistribución de distritos solicitado por el presidente de EE UU, Donald Trump, ha desencadenado una reacción en cadena en otros Estados, incluido California, donde el gobernador demócrata, Gavin Newsom, ha prometido tomar represalias con una reasignación similar que contrarreste el esfuerzo republicano de Texas. California prepara, de hecho, una elección especial en noviembre que eliminaría 5 escaños de los conservadores en el Estado.

El éxodo demócrata, que fue planeado durante meses en coordinación con los principales demócratas de otros Estados, es el último punto de ebullición de una lucha en rápida propagación sobre la reconfiguración de los mapas electorales clave para determinar el control de la Cámara de Representantes del Congreso.

«No estamos huyendo de la nada», dijo Ann Johnson, uno de los legisladores fugados. «Vimos venir el peligro y estamos corriendo directamente a enfrentarlo». El desafío adquirió un tono dramático el viernes cuando la Policía respondió a una segunda amenaza de bomba en el Hotel Suburban de Chicago, donde se hospedan varios demócratas de Texas refugiados en Illinois.

Órdenes de arresto

Este enfrentamiento nacional se ha intensificado desde que Newsom, un presumible candidato presidencial para 2028, hospedó el viernes a un grupo de legisladores disidentes de Texas en la mansión del gobernador en Sacramento. En un acto público, los demócratas más prominentes del Estado, incluida la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a los legisladores que protagonizan una fuga de ya casi una semana.

Texas, un Estado crucial en el mapa electoral republicano, es el epicentro del intento de Trump de reconfigurar los distritos electorales del Congreso a favor de su partido, cuya implantación amenaza ya con convertirse en un choque político a nivel nacional entre los Estados demócratas y los republicanos. Entre ellos destacan California, Nueva York, Florida e Indiana, que podrían aprobar su propia reasignación de escaños.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, señaló el viernes que las autoridades trabajan para extender la jurisdicción de órdenes de arresto civil de los demócratas fuera del Estado, lo que involucraría al FBI que, aunque no se ha manifestado al respecto, según líderes republicanos estaría dispuesto a ayudar a localizar a los fugados.