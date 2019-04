En Estados Unidos Acusan a un hombre de doble homicidio 46 años después La policía de Virginia Beach le investiga por ser el posible autor de matar a dos adolescentes en un caso sin resolver desde 1973 EL COMERCIO Gijón Viernes, 12 abril 2019, 17:58

En 1973, dos jóvenes de 19 años, viajaban desde el área de Pittsburgh a Virginia Beach, en Estados Unidos. Lo que parecían ser unas vacaciones para Janice Pietropola y Lynn Seethaler, terminó en una auténtica tragedia. Ambas fueron halladas muertas en el interior de una cabaña frente al mar en la que se hospedaban. La policía las encontró el 30 de junio de ese año y lo consideró un homicio.

Ahora, 46 años más tarde, la policía de Virginia Beach acusa a un hombre de Nueva York, de 80 años. Por aquel entonces se hizo una investigación exhaustiva, pero según la policía, ante el poco éxito, el caso se enfrió. Además la cabaña donde fueron asesinadas se destruyó y se contruyeron, en su lugar, moteles y tiendas.

El año pasado, investigadores de la Policía de Virginia Beach, en colaboración con el fiscal local, comenzaron a una intensa investigación ante una importante pista sobre el caso, dijo la policía.

Las pistas condujeron a Nueva York, dónde la policía arrestó a Ernest Broadnax, acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de violación. El acusado está a la espera de la extradición.

A los familiares han recibido la noticia con una sensación «agridulce» y al mismo tiempo «feliz» de que al fin se haga justicia. Sin embargo, «el arresto abrió heridas profundas que habían estado allí desde 1973» dijo Michael Pietropola, hermano de una de las víctimas.

«Esperamos que a través de los juicios y los procedimientos obtengamos respuestas, respuestas que la policía no puede darnos en este momento», dijo Pietropola, «para que podamos tener un cierre y racionalizar un crimen loco que se cobró la vida de dos adolescentes hermosas». La familia quiere tener «una idea de lo que sucedió en Virginia Beach en 1973»

«¿Qué estaba pasando por la mente de este tipo? ¿Qué lo hizo elegir a mi hermana y su amiga? ¿Qué lo llevó a esto? Esas son las preguntas que, como hermano, quisiera responder», dijo Pietropola.

Los registros muestran que Broadnax cumplió tres períodos en prisión en Nueva York por asalto, robo e intento de robo. Fue puesto en libertad condicional en 2013.

El jefe de la policía de Virginia Beach, Jim Cervera, no ha explicado que fue lo que llevó al arresto de Broadnax. Solo dijo que se trató de «un avance en la tecnología que no estaba disponible hace años. La mayoría de la tecnología, como ustedes saben, que está en línea no estaba disponible hace 10 años».