Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos AFP

Estados Unidos reduce de 125.000 a 7.500 el número de refugiados que acogerá en 2026

El Gobierno norteamericano asegura que la mayoría de las plazas se reservarán «primordialmente» a la minoría blanca sudafricana que según Trump sufre una limpieza étnica

T. Nieva

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:54

Comenta

En su cruzada contra la migración, el Ejecutivo de Donald Trump dio este jueves un nuevo paso al anunciar que reducirá dramáticamente el número de ... refugiados que Estados Unidos acogerá el año que viene: pasará de los 125.000 actuales -establecido por Joe Biden- a solo 7.500. Marca así un mínimo récord desde que se establecen estos cupos, y supone la mitad del establecido en el primer mandato de Trump.

