El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, de 81 años, sufrió el domingo un accidente de tráfico en una carretera de New Hampshire, donde un ... vehículo embistió por detrás y a gran velocidad al coche en el que viajaba el político. Las primeras informaciones apuntaban a que había resultado herido de gravedad, pero su jefe de seguridad aclaró que sufre una fractura vertebral, además de múltiples heridas y contusiones. «No fue un ataque dirigido», subrayó, consciente de las posibles teorías conspirativas que podía generar el siniestro al tratarse la víctima del antiguo abogado de Donald Trump.

@RudyGiuliani was in a car accident in NH on Aug 30 after assisting a domestic violence victim. He sustained injuries but is in good spirits and recovering tremendously. Thank you for the prayers & support. 🙏 official statement below. pic.twitter.com/ohYJCcXpjR — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

El accidente se produjo el sábado por la tarde en el Estado de New Hampshire, en el noroeste de Estados Unidos, cuando Giuliani «circulaba por la autopista». El exalcalde -que gobernó la ciudad de Nueva York entre 1994 y 2001 e hizo frente a los atentados del 11-S- había parado su coche para atender a una mujer, víctima de violencia machista, quien le habría pedido que se detuviera. El político se quedó con ella hasta la llegada de los efectivos y después reanudó su viaje. Fue entonces cuando se produjo el siniestro. «El vehículo fue embestido por detrás a gran velocidad», explicó Michael Ragusa en X, donde se identificó como responsable del equipo de seguridad del antiguo regidor.

Giuliani fue trasladado a «un centro de traumatología cercano, donde le diagnosticaron una fractura de vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna». Pese al diagnóstico, dijo su jefe de seguridad, el exabogado de Trump se muestra con «buen ánimo» y se está recuperando «tremendamente». También Andrew Giuliani, hijo del antiguo regidor neoyorquino, se ha pronunciado sobre lo ocurrido destacando que tiene el padre «más duro». En un vídeo se ha referido a la «resiliencia» del político y la ha comparado con la del inquilino de la Casa Blanca, al apuntar que ambos han sido objeto de ataques por parte del anterior Gobierno de EE UU, liderado por Joe Biden.

El jefe de seguridad de Giuliani ha pedido que no se difundan «teorías conspirativas infundadas» y que se «respete la privacidad» del exalcalde. En ese sentido ha señalado que el político viajaba en un coche de alquiler y «nadie sabía que era él». El político fue imputado en 2023 en el caso del Estado de Georgia contra Trump y otras dieciocho personas por formar una «empresa criminal» para falsificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Biden.