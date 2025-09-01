El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. EFE

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico

El vehículo del político, que también ejerció como abogado de Donald Trump, fue embestido por detrás y a gran velocidad cuando circulaba por una carretera de New Hampshire

M. R.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:38

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, de 81 años, sufrió el domingo un accidente de tráfico en una carretera de New Hampshire, donde un ... vehículo embistió por detrás y a gran velocidad al coche en el que viajaba el político. Las primeras informaciones apuntaban a que había resultado herido de gravedad, pero su jefe de seguridad aclaró que sufre una fractura vertebral, además de múltiples heridas y contusiones. «No fue un ataque dirigido», subrayó, consciente de las posibles teorías conspirativas que podía generar el siniestro al tratarse la víctima del antiguo abogado de Donald Trump.

