John Bolton, a su llegada este viernes al tribunal de Maryland. Reuters

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

John Bolton, que se ha declarado inocente de los cargos de gestión imprudente de información clasificada, considera que su acusación es una venganza del presidente de EE UU por criticarle

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump convertido en uno de sus mayores críticos, se ha declarado inocente de los cargos federales ... de gestión imprudente de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, en un tribunal federal en Maryland el viernes. La acusación del Departamento de Justicia contra Bolton incluye 18 cargos de transmitir y retener información altamente sensible, al utilizar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de 1.000 páginas de notas diarias sobre sus actividades cotidianas como consejero del presidente de EE UU en 2018 y 2019.

