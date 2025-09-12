El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos

El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos

El Congreso presenta una iniciativa de ley para velar a Charlie Kirk en la rotonda del Capitolio

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:29

Toda la fuerza del aparato federal, estatal y municipal desplegada en la ciudad de Orem (Utah) no había servido anoche para encontrar al sospechoso de ... asesinar a Charlie Kirk, el fundador de la organización juvenil Turning Point que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones. Por eso el FBI, después de detener erróneamente a dos personas, distribuyó en la noche del jueves fotografías mejoradas del chico de pantalón vaquero y sudadera negra que se cree autor del disparo mortal, así como dos vídeos en los que se le ve huyendo por el tejado de la Universidad del Valle de Utah, con la esperanza de que los ciudadanos le ayuden a identificarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  6. 6

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  7. 7

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  8. 8 Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos