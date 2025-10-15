El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York celebran la victoria de Trumo en noviembre del año pasado. Reuters

Una filtración destapa elogios a Hitler, insultos racistas y amenazas violentas de jóvenes republicanos

Los mensajes incendiarios compartidos en una red social desatan una oleada de reproches y dimisiones en el partido de Donald Trump

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:28

Comenta

La filtración pública de miles de mensajes de texto provenientes de líderes de la organización de Jóvenes Republicanos en un chat social, ha puesto al ... descubierto la cultura violenta y prejuiciada, libre de ataduras que manejan los futuros cuadros del liderazgo ultraconservador. Las conversaciones, realizadas entre principios de enero y mediados de agosto de este año, muestran a los miembros del grupo de chat de Telegram 'Restoreyr War Room', (Restaura la Cámara de guerra de Jóvenes Republicanos) explayándose a puerta cerrada en el racismo desenfrenado, el antisemitismo y la misoginia, y el discurso violento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una filtración destapa elogios a Hitler, insultos racistas y amenazas violentas de jóvenes republicanos

Una filtración destapa elogios a Hitler, insultos racistas y amenazas violentas de jóvenes republicanos