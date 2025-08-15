El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la DEA patrullan Washington junto a efectivos del FBI y de la Policía municipal. A la derecha, Terry Cole. Reuters

La fiscal general de EE UU da más poder a Trump sobre la Policía de Washington

Pam Bondi concede al jefe de la DEA, la agencia federal antidroga, pleno control sobre el cuerpo policial de la capital, donde continúa el despliegue de uniformados

María Rego

María Rego

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:42

El plan de Donald Trump para restablecer el orden en Washington DC, que según sus propios números ha convertido a la capital estadounidense en un ... lugar tan inseguro como Bogotá o Ciudad de México, continúa adelante pese a la creciente tensión en sus calles. Tras el despliegue de fuerzas federales (Guardia Nacional, FBI...), con una primera tanda de 800 uniformados, la fiscal general de EE UU, Pam Bondi, ha dado «todos los poderes» sobre la Policía de esta ciudad al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Terry Cole, que participó en misiones en Colombia y Afganistán, entre otros destinos, se convertirá «con efecto inmediato» en su jefe mientras dure el estado de emergencia declarado por el líder republicano.

