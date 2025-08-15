La fiscal general de EE UU da más poder a Trump sobre la Policía de Washington

El plan de Donald Trump para restablecer el orden en Washington DC, que según sus propios números ha convertido a la capital estadounidense en un ... lugar tan inseguro como Bogotá o Ciudad de México, continúa adelante pese a la creciente tensión en sus calles. Tras el despliegue de fuerzas federales (Guardia Nacional, FBI...), con una primera tanda de 800 uniformados, la fiscal general de EE UU, Pam Bondi, ha dado «todos los poderes» sobre la Policía de esta ciudad al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Terry Cole, que participó en misiones en Colombia y Afganistán, entre otros destinos, se convertirá «con efecto inmediato» en su jefe mientras dure el estado de emergencia declarado por el líder republicano.

La medida reduce el margen de maniobra de la Policía de Washington DC, incluida la de su hasta hora máxima responsable, Pamela Smith, cuya labor deberá ser aprobada por el director de la DEA. Los agentes municipales no podrán intervenir ni tomar ninguna decisión sin el visto bueno de Cole, que ejercerá como comisionado del cuerpo policial hasta que Trump considere que la capital ha quedado libre de «maleantes, drogadictos, psicópatas y vagabundos». El presidente sostiene que la ciudad soporta una ola de criminalidad que las autoridades locales ocultan con datos falsos y que sólo con la intervención federal se pondrá solución al problema.

Brian Schwalb, fiscal del Distrito de Columbia, ha tachado la orden de «ilegal» y le ha asegurado a Smith que «no está legalmente obligada a cumplirla». En una carta dirigida a la jefa de la Policía de Washington DC, y difundida por la regidora de la capital, la demócrata Muriel Bowser, ha subrayado que los agentes no deben seguir las directrices «de ningún funcionario no designado por la acaldesa», quien defiende que los delitos han caído en la ciudad desde 2023.

La suspensión de una orden local de la Policía de Washington DC por parte de Bondi facilitará, además, el arresto de migrantes en las calles de la capital

El nombramiento de Cole, con más de dos décadas de experiencia en la DEA, no es la única decisión controvertida que la fiscal general ha tomado en las últimas horas. Bondi ha levantado asimismo una orden local que impedía a los agentes llevar a cabo arrestos en base a infracciones civiles de la ley de inmigración. Los policías de Washington no podían hasta ahora, por ejemplo, buscar en bases de datos el estatus migratorio de una persona.