Agentes del FBI patrullan un barrio de Washington.

Agentes del FBI patrullan un barrio de Washington. AFP

Tensión en las calles de Washington por el despliegue de la Guardia Nacional

La orden de Trump genera manifestaciones y enfrentamientos con los uniformados en la capital, donde defienden que «la seguridad se gana, no se impone mediante la intimidación»

María Rego

María Rego

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:54

Sean C. Dunn no se imaginó que su impulsivo gesto de lanzar un sándwich a un agente federal se convertiría en símbolo de la resistencia ... ante el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC ordenado por Donald Trump. «Qué vergüenza, qué vergüenza», espetó este treintañero a los uniformados que patrullaban entre las calles 14 y U, en el noroeste de la ciudad, antes de arrojar el bocadillo comprado minutos antes en un local de la cadena Subway. Intentó huir, sin éxito, pero cuando le dieron el alto reconoció con cierto orgullo: «Lo hice yo». Ahora se enfrenta a entre uno y ocho años de cárcel, en función de la gravedad que se le dé a los hechos. El 'sandwichazo' se ha vuelto viral y los principales medios estadounidenses se han hecho eco de un incidente que demuestra el malestar generado en las calles de la capital por la decisión de la Casa Blanca de tomar su control para frenar la criminalidad.

Espacios grises

