El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gavini Newsom, gobernador de California. Afp

Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Frente al ala moderada del Partido Demócrata, ha optado por enfrentarse cara a cara con el presidente republicano y su figura crece como futuro candidato a la Casa Blanca

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

Durante el primer mandato de Donald Trump, los demócratas trataron de llegar a acuerdos con el magnate. Ahora, tras su regreso en enero a la ... Casa Blanca, buscan a alguien capaz de enfrentarse a él y de apartar a los republicanos del poder en los comicios presidenciales de 2028. Kamala Harris fracasó en las pasadas elecciones. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, apenas tiene bagaje político y está, para muchos, demasiado escorado a la izquierda. El foco se dirige más hacia el gobernador del poderoso Estado de California, Gavin Newsom, capaz de combatir al líder republicano con sus propias armas. Otro peso pesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  4. 4 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  5. 5 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  6. 6 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  7. 7

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  8. 8

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    Barbón: «He recibido cientos de mensajes de gente que se alegra de tener un presidente honrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump