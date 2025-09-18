El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policía es evacuado en helicóptero de la localidad de Codorus tras resultar herido en el tiroteo. Reuters

Un hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en el Estado de Pensilvania

Los oficiales fueron atacados a tiros por un individuo cuando investigaban un caso de violencia doméstica en la localidad de Codorus

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:25

Un hombre armado abrió fuego el miércoles en una zona rural del centro de Pensilvania contra cinco agentes, tres de los cuales murieron y dos ... resultaron heridos de gravedad, según informó el jefe de la Policía de ese Estado del este de Estados Unidos. «Cinco miembros de las fuerzas del orden han resultado heridos por disparos, tres de ellos fatalmente», declaró Christopher Paris en una rueda de prensa. Asimismo añadió que varios efectivos acabaron a tiros con la vida del agresor, y anunció que los dos oficiales heridos habían sido trasladados a un centro hospitalario en estado crítico «aunque estable».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en el Estado de Pensilvania

Un hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en el Estado de Pensilvania