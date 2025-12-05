El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nombre del presidente Donald Trump en el Instituto de la Paz en Washington. AFP

El Instituto de la Paz de EE UU ahora se apellida Trump

El presidente estadounidense ha rebautizado la misma organización sin ánimo de lucro que desmanteló a principios año y a la que ha propuesto retirar la financiación

Alin Blanco

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:55

Comenta

El Instituto de la Paz de Estados Unidos cambia su nombre a Instituto de la Paz Donald J. Trump. Así se leía este miércoles en ... el gran letrero de la entrada de su sede en Washington. La misma organización que el actual presidente estadounidense ordenó desmantelar en febrero es hoy una herramienta más para construir su imagen como mediador de conflictos internacionales y de hombre de la paz. Tras la orden ejecutiva de principios de año para desbaratar el organismo -que se saldó con el despido de prácticamente la plantilla al completo y con su director sacado de las instalaciones por las fuerzas del orden-, la institución ha pasado de apellidarse 'de Estados Unidos' a reflejar en letras nacaradas el nombre propio del líder republicano.

