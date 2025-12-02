El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trump durante la reunión de su gabinete. AFP

Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Amenaza también a Colombia y «a cualquier país con fábricas de cocaína»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:25

Donald Trump ya había avanzado, de forma velada, que sobre la mesa tenía planes para atacar Venezuela. No solo las narcolanchas que parten de su ... territorio, también objetivos en tierra. Y este martes lo ha verbalizado con claridad. «Vamos a acabar con esos hijos de perra», ha dicho durante la reunión con su gabinete, tras la cual ha anunciado que las operaciones terrestres arrancarán «muy pronto».

