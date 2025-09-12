Los mensajes en los cartuchos del asesino: «¡Oye, fascista, cazado!» y la canción antinazi «Bella Ciao»

Las balas que utilizó Tyler Robinson para asesinar a Charlie Kirk tenían grabados varios mensajes que dan pistas sobre los motivos que le impulsaron a ... matar al joven activista político tan cercano a Donald Trump. Los investigadores recuperaron un rifle de caza de cerrojo, un Mauser M98 con mira telescópica, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox. El representante republicano desveló que habían recuperado varios cartuchos de bala con inscripciones como «¡Hey fascist, catch!» (¡Oye, fascista. Atrapado!), una frase homófoba y «Bella Ciao», una canción popular italiana que se convirtió en un himno de la resistencia de los partisanos italianos contra las tropas de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial.

Según Cox, el sospechoso consideraba nociva la figura pública de Kirk, al que acusaba de difundir el odio. El arma utilizada apareció envuelta en una toalla en una zona arbolada próxima a la ruta de escape del tirador. Según las autoridades, en el cargador quedaban tres cartuchos en los que estaban grabados mensajes de ideología antifascista y de apoyo a los transexuales.

El arma recuperada es un rifle de cerrojo, muy utilizado para la caza y valorado por su fiabilidad. A diferencia de una semiautomática, el tirador debe accionar manualmente la palanca del cerrojo para activarla: al levantarla y tirar de ella hacia atrás, se desplaza el cartucho usado, mientras que al empujarla hacia adelante, se carga un nuevo cartucho del cargador. Es un diseño simple y duradero. «Este proceso limita la velocidad de disparo; solo se puede disparar un tiro a la vez», explicó el teniente coronel retirado de la Marina Hal Kempfer en una entrevista en Fox News Digital. Los investigadores siguen la pista del rifle: dónde se adquirió, dueños anteriores, a nombre de quién estaba...

«No hace falta ser un francotirador experto»

Kempfer añadió que con un arma de cerrojo, el cartucho a menudo se queda en la recámara en lugar de ser expulsado, por lo que no dejan casquillos ni pistas que los investigadores puedan seguir. Kempfer, que sirvió como oficial de Inteligencia en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dijo que el disparo que acabó con Kirk «no fue particularmente difícil», aunque requería planificación. «No hace falta ser un francotirador experto ni nada de eso; los cazadores disparan así todo el tiempo», señaló. En su opinión, la distancia (unos 200 metros), el buen tiempo y la posición elevada favorecieron al asesino.

En los cartuchos encontrados hay mensajes sobre las ideas de Tyler Robinson: inscripciones contra el fascismo, a favor de los transexuales y el título de una canción antinazi, 'Bella ciao', que se usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia. Surgió, al parecer, entre recolectoras de arrozales de finales del siglo XIX que la cantaban como una protesta contra las duras condiciones de trabajo en el norte de Italia.