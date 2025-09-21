Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

Casi un funeral de estado. En eso se ha convertido el acto para despedir a Charlie Kirk, líder juvenil MAGA y aliado de Donald Trump ... Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en el estadio de fútbol americano de los Arizona Cardinals, en Glendale, (Phoenix-Arizona). Con el grueso del evento aún por comenzar, las horas previas se han convertido en un peregrinar de cientos de miles de personas que han hecho cola durante horas desde la madrugada. Está previsto que intervenga el mismísimo presidente norteamericano, que estará acompañado por los más destacados líderes de su Gobierno.

Dos horas antes de que comenzara la ceremonia, las 73.000 localidades del estadio ya estaban ocupadas. En el exterior, miles de personas se agolpan en torno a una pantalla gigante instalada en una cancha de hockey cercana. Los 20.000 asientos disponibles también se han completado. Los hoteles de la ciudad están repletos.

Kirk, líder de ultraderecha y figura clave en la victoria del magnate republicano en las pasadas elecciones, fue asesinado de un balazo en el cuello el pasado 10 de septiembre. Su ejecutor, Tyler Robinson, un joven de 22 años, que se entregó a la policía tras unas largas e intensas 33 horas de búsqueda. Mientras muchos piden para él la pena de muerte, Trump y sus fiels no han perdido oportunidad de agitar el fantasma de la izquierda radical como culpables de su muerte. Robinson, según su familia, había abrazado ideas de izquierdas en los últimos tiempos.