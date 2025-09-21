El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

Ver 33 fotos

Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

El acto se ha convertido en una ceremonia multitudinaria en las que van a participar Trump y buena parte de su gobierno

H. Rodríguez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:59

Casi un funeral de estado. En eso se ha convertido el acto para despedir a Charlie Kirk, líder juvenil MAGA y aliado de Donald Trump ... Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en el estadio de fútbol americano de los Arizona Cardinals, en Glendale, (Phoenix-Arizona). Con el grueso del evento aún por comenzar, las horas previas se han convertido en un peregrinar de cientos de miles de personas que han hecho cola durante horas desde la madrugada. Está previsto que intervenga el mismísimo presidente norteamericano, que estará acompañado por los más destacados líderes de su Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  9. 9

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk