Nancy Pelosi, histórica dirigente demócrata, anuncia con 85 años su retirada de la vida política

La histórica representante del Partido Demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, ha anunciado este jueves que dejará la ... política en las próximas elecciones, después de estar en el Congreso durante casi 40 años. «No buscaré la reelección al Congreso» en los comicios legislativas de 2026, dijo la dirigente de 85 años en un vídeo dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal, San Francisco.

Pelosi ha sido la representante del área de San Francisco (California) durante 38 años, y la presidenta de la Cámara de Representantes en dos periodos (2007-2011 y 2019-2023) por un total de ocho años.

Conocida por su habilidad para agrupar las distintas facciones demócratas, Pelosi fue una figura esencial durante la presidencia de Barack Obama, con el que consiguió aprobar una ley de sanidad pública conocida como «Obamacare».

La llegada al poder del republicano Donald Trump la transformó en una política agresiva, dispuesta a enfrentarse en todos los ámbitos al mandatario. «Les digo a mis colegas en la Cámara todo el tiempo, sea cual sea el título que me hayan otorgado (presidenta, líder, coordinadora) que no ha habido mayor honor para mí que estar en la Cámara y decir 'hablo en nombre del pueblo de San Francisco', agregó Pelosi en su mensaje.

El 28 de octubre de 2022, un agresor armado atacó a su marido Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con un martillo en la casa del matrimonio en el vecindario de Pacific Heights en San Francisco, California. Paul Pelosi resultó gravemente herido.