Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters

Pakistán nomina a Donald Trump para el Nobel de la Paz

El primer ministro, Shehbaz Sharif, aprovechó su turno en la Asamblea General de la ONU para agradecerle así su papel mediador en el conflicto con India

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:49

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se convirtió ayer en el tercer líder mundial, después de los de Israel y Camboya, en nominar formalmente al ... presidente Donald Trump para el Nobel de la Paz, como avanzó su gobierno el sábado pasado en una publicación de X al destacar «su gran visión estratégica y liderazgo durante un momento de elevada turbulencia regional».

