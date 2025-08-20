El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kristi Noem saluda varios miembros del equipo de seguridad de la frontera. Efe

EE UU pinta de negro el muro con México para que se caliente y los inmigrantes no puedan escalarlo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dice que es «un escudo y un símbolo» y que es una medida que pidió Trump

T. Nieva

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:34

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que la valla fronteriza cercana a México ha empezado a pintarse de negro ... por orden del presidente, Donald Trump, para elevar la temperatura de la infraestructura e impedir el paso de los migrantes.

