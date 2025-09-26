El presidente de EE UU da luz verde a la adquisición de TikTok para legalizar su uso en el país

El presidente Donald Trump firmó ayer la orden ejecutiva que da luz verde a la propuesta de compra de la aplicación de TikTok en EEUU ... por un valor estimado en cerca de 12.000 millones de euros (14.000 millones de dólares). La cifra no está descrita en el texto firmado por el líder republicano, que se limita a mencionar que se trata de una sobre «desinversión cualificada», sino que la reveló el vicepresidente JD Vance.

En virtud del acuerdo empresarial que se le ha presentado, la aplicación en Estados Unidos será operada por una empresa conjunta de nueva creación con sede en el país. Esta empresa estará mayoritariamente «en manos de personas estadounidenses y controlada por ellas, y dejará de estar bajo el control de cualquier adversario extranjero», según se menciona en el propio texto. ByteDance Ltd. y sus filiales poseerán menos del 20 % de la entidad, mientras que el resto será propiedad de «ciertos inversores».

No está claro aún quiénes son todas las partes implicadas en el acuerdo, pero Trump ya señaló hace unos días que Oracle y su cofundador Larry Ellison, buen amigo del presidente, tendrán un papel «grande». Añadió que el empresario tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios Rupert Murdoch también estarán involucrados. Las acciones de Oracle habían caído ese día un 5,6% tras su venta de otro software para inteligencia artificial.

Datos y Seguridad Nacional

Según la Casa Blanca, la nueva empresa conjunta estará dirigida por un nuevo consejo de administración y sujeta a normas que protejan adecuadamente los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional, que el Congreso trataba de proteger con el veto aprobado en abril de 2024. El marco de acuerdo obtenido permitirá que los inversores estadounidenses controlen el algoritmo de la aplicación, explicó el vicepresidente JD Vance.

Preguntado ayer en el Despacho Oval donde firmó la orden si quiere que el nuevo algoritmo sugiera más contenido MAGA, en referencia al movimiento que fundó, Trump respondió lacónico: «Si pudiera hacerlo 100 % MAGA, lo haría, pero por desgracia no va a funcionar así».