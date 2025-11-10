El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente sirio, Ahmed Al Sharaa. AFP

El presidente sirio Ahmed Al Sharaa conquista la Casa Blanca

El nuevo hombre fuerte de Damasco tras el derrocamiento del régimen de Al Assad apela al apoyo de Trump para reconstruir un país arrasado por la guerra

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Jerusalén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:12

En marzo de 2003, un joven Ahmed Al Sharaa se subió a un autobús en Damasco y partió a Irak para combatir a los estadounidenses. ... Tenía 29 años y, como miles de jóvenes árabes, acudió a empuñar las armas frente a la invasión ordenada por George Bush. 22 años después ha sido recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Este «tipo joven, atractivo… un tipo duro, con un pasado muy fuerte… luchador», según le definió el jefe de la Casa Blanca tras su primer encuentro cara a cara en Doha en mayo, dio el salto de las prisiones iraquíes de Abu Ghraib y Camp Bucca, donde permaneció encerrado 6 años por su vinculación con Al Qaeda, al Despacho Oval este lunes. Más de dos décadas viviendo en la clandestinidad, en la oscuridad, de la que salió en diciembre tras lograr en una operación de apenas 11 días derrocar al régimen de Bashar Al Assad. Algo más de veinte años de los que prefiere no hablar en las entrevistas, su apuesta es debatir el futuro de Siria en su rol de nuevo presidente.

