Un terremoto de magnitud 7,1 sacude California, el segundo en menos de dos días Este movimiento fue 11 veces más fuerte que el anterior COLPISA / AFP Sábado, 6 julio 2019, 08:02

Un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido el sur de California este sábado, menos de 48 horas después de que otro sismo de menor magnitud golpeara la misma zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el temblor a las 20:19 (hora local) a 17 km de la pequeña ciudad de Ridgecrest, donde el jueves se registró un sismo de magnitud 6,4.

Este movimiento fue 11 veces más fuerte que el anterior, según el USGS. Sismos de esta magnitud no se sentían desde hacía dos décadas.

Según la prensa local, algunos edificios quedaron dañados y con grietas en los condados de Kern y San Bernardino, cerca del epicentro.

La científica Lucy Jones había afirmó el jueves que el terremoto no se produjo a lo largo de la famosa falla de San Andrés, donde los expertos temen un gran terremoto conocido como 'El gran' terremoto ('The Big One') que podría causar el caos en Los Ángeles y a lo lago de la costa oeste.

Pero estos movimientos, que se sintieron desde Los Ángeles hasta Las Vegas, despertaron el fantasma de que un terremoto potencialmente devastador puede golpear en cualquier momento esta región del país.

En Ridgecrest, de 30.000 habitantes, hay una base militar de la Armada estadounidense, la Naval Air Weapons Station China Lake, un amplio espacio desértico donde se prueban bombas y misiles. «Creo que todo el mundo está bien», dijo a la cadena CNN Jessica Kormelink, residente de Ridgecrest. «No hay incendios, tenemos electricidad», añadió..

«Estaba en el coche con mi madre, y de repente comenzó a temblar. No sentí tanto miedo como el otro cuando estaba dentro» de casa, dijo por su parte Jessica Weston, editora del Ridgecrest Daily Independent.

California es el estado más poblado de Estados Unidos, pero la zona del epicentro del terremoto, el desierto de Mojave es en área escasamente poblada.

En Los Ángeles, la policía y los bomberos no registraron daños o heridos. El aeropuerto funciona con normalidad. De un gran mercado, personas salieron corriendo empujando sus carritos, constató la AFP. En redes sociales, usuarios publicaron videos del temblor. El sismo tampoco interrumpió el juego de los Dodgers de Los Ángeles, aunque las cámaras captaron el movimiento en el estadio.