Los demócratas protestaron de todas las formas posibles, pero perdieron la batalla Reuters

Texas aprueba el mapa electoral de la Discordia entre asedio policial y fuga demócrata

Tras 18 días prófugos, los legisladores regresaron al estado vigilados por los Texas Rangers y no pudieron frenar la redistribución, que dará al Partido Republicano de Trump cinco escaños más

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:03

En EEUU, el teatro y la política van de la mano. Cuando se fugaron de Texas para que la ausencia de quórum impidiese la votación ... de una redistribución del mapa electoral que podría proporcionar cinco nuevos asientos al Partido de Donald Trump, los demócratas sabían que solo lograrían demorar lo inevitable. Tras 18 días prófugos y dos asediados, la votación triunfó ayer en la Cámara Baja del estado, por 88 a 52, y se reconciliará hoy con la versión del Senado, para que el gobernador de Texas Greg Abbot pueda firmarla este mismo viernes.

