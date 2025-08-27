El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alrededores de la iglesia y el colegio donde se ha producido el tiroteo. AFP

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Se trata del cuarto incidente armado en 24 horas sangrientas en la ciudad estadounidense

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:11

Un tirador ha sembrado el pánico este miércoles por la mañana en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos) al abrir fuego contra varias personas en ... las inmediaciones de una iglesia y un colegio católicos. El presunto autor de los disparos, que ha provocado tres muertos y veinte heridos, ha sido abatido por la Policía poco después del ataque, que ha tenido lugar durante la llegada de los niños a clase.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis