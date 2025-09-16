El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Trump en su aparición semanal para la firma de decretos, este lunes en el Despacho Oval. Reuters

Trump acusa a 'The New York Times' de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos asegura que el diario le ha difamado a él, a su familia, a sus negocios y al movimiento MAGA

Helena Rodríguez

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas varias 'cruzadas'. Contra los migrantes, contra las presuntas narcolanchas venezolanas, contra el presidente de la Reserva ... Federal y en general contra cualquiera cuya opinión no le cuadre. En su lista de objetivos no faltan los periodistas y los medios que no le son afines, entre ellos una de las cabeceras históricas del periodismo mundial: 'The New York Times'. Este lunes, el magnate republicano ha anunciado a través de su red social, Truth, que interpondrá una demanda contra la cabecera por valor de 15.000 millones de dólares (12.820 millones de euros) por difamación durante décadas y libelo.

