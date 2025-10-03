El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un joven camina por las inmediaciones del Capitolio, en Washington DC. Reuters

Trump amenaza con despedir a 16.000 funcionarios tras el cierre del Gobierno

El presidente estadounidense se presenta en vídeos hechos con inteligencia artificial con capa y guadaña junto al «mensajero de la muerte»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:34

Comenta

Día 3 del cierre de gobierno, cuarta votación fallida. No habrá ninguna más esta semana. El líder republicano del Senado ha enviado a los legisladores ... a casa hasta el lunes, para ver si la oposición recapacita y acepta aprobar la partida de continuidad que permitiría seguir financiando las operaciones del Gobierno federal. Mientras tanto, el presidente estadounidense se encargará de aumentar la presión para que el Partido Demócrata acepte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

