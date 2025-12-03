El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
Donald Trump. Reuters

Trump arremete contra los somalíes: «Su país apesta. No los queremos en EE UU»

El líder republicano carga contra esta comunidad tras un escándalo en Minesota por el supuesto fraude en el uso de recursos públicos mediante facturas falsas de estadounidenses-somalíes

María Rego

María Rego

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

Primero arremetió contra los haitianos, que «se comen a los gatos», después puso en su objetivo a los venezolanos por sus vínculos con el ... narcotráfico... y ahora ha descargado su odio contra los somalíes. «No tienen nada, sólo andan por ahí matándose entre ellos», soltó Donald Trump el martes durante una reunión de su gabinete. Las personas originarias del país africano se han convertido en las últimas víctimas del discurso antiinmigración del presidente norteamericano, que acaba de paralizar las solicitudes de ciudadanía y residencia para 19 países -Somalia entre ellos- a los que en junio ya había impuesto restricciones de viaje a Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump arremete contra los somalíes: «Su país apesta. No los queremos en EE UU»

Trump arremete contra los somalíes: «Su país apesta. No los queremos en EE UU»