Miembros de la Guardia Nacional, en Washington. Afp

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con tres heridos, dos de ellos miembros de la Guardia Nacional

Los dos soldados y el sospechoso detenido se encuentran en estado crítico

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:29

Alarma en Washington, a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca. Un tiroteo registrado este miércoles ha acabado con tres heridos, dos de ... ellos miembros de la Guardia Nacional. Se encuentran en estado crítico, al igual que el sospechoso detenido. La Casa Blanca ha sido completamente blindada.

