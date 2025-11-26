Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con tres heridos, dos de ellos miembros de la Guardia Nacional

Alarma en Washington, a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca. Un tiroteo registrado este miércoles ha acabado con tres heridos, dos de ... ellos miembros de la Guardia Nacional. Se encuentran en estado crítico, al igual que el sospechoso detenido. La Casa Blanca ha sido completamente blindada.

En la esquina de las calles 17 y 1 noroeste, decenas de patrullas circulaban tras el incidente mientras los agentes acordonaban las aceras con cinta amarilla y los curiosos observaban desde el parque de la Plaza Farragut. Integrantes de la Guardia Nacional, que siempre están uniformados de camuflaje, custodiaban la zona.

Video footage reportedly showing the aftermath of the shooting involving two members of the National Guard in Downtown Washington, D.C. pic.twitter.com/jnmYN8u8lH — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Trump ha reaccionado a través de su red social, Truth: «El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!«.

La Guardia Nacional tiene presencia en las calles de Washington desde el pasado verano. Decidido a «liberar» la ciudad de «maleantes, drogadictos, psicópatas y vagabundos» para hacerla «hermosa de nuevo», el presidente de EE UU declaró en agosto el estado de emergencia «por razones de seguridad pública», lo que le permitió ordenar el despliegue de esta tropa militar y tomar el control de la capital.

La visión que Trump tiene de Washington -una urbe en la que recibió apenas el 6% del voto en las elecciones de 2024- está tergiversada por las experiencias de conocidos cercanos y las fotografías de «baches en las calles» y «medianas que se caen», criticó con disgusto. «Es una de las ciudades más peligrosas del mundo y pronto será una de las más seguras», aseguró. «Esto va a ocurrir tan rápido que no os lo vais a creer». Aparentemente es algo «muy difícil si eres incompetente», planteó, «pero muy fácil si eres competente. Y yo soy muy competente».

Pese al descenso del crimen

Su medida llegó pese a que las sustracciones de vehículos habían caído un 37% y las detenciones de menores acusados de delitos habían bajado casi un 20%. El presidente ofreció sus propios números y aseguró que la capital «no quiere mostrar los verdaderos para que no se sepa lo mal que está». De acuerdo a esto, Washington se encuentra entre las ciudades más inseguras del mundo y, afirmó, tiene índices peores que Bogotá o Ciudad de México, lo que «directamente impacta en el funcionamiento del Gobierno federal y es una amenaza para EE UU». Por ello decidió invocar mediante una orden ejecutiva la autoridad presidencial sobre el Distrito de Columbia, que posee un estatus especial de autogobierno supervisado por el Congreso.

En un sobrio comunicado, el fiscal general electo del distrito de Columbia, Brian Schwalb, consideró que las medidas del Gobierno federal «no tienen precedentes, son innecesarias e ilegales» porque «no existe una emergencia criminal». La operación policial y militar de Washington DC es, también, un ensayo para acabar con «las ciudades santuario» que controlan los alcaldes demócratas.