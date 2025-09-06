Trump elige un club de golf de su propiedad como sede de la cumbre del G20 en 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que la cumbre de líderes del G20 (foro de los países con más peso del mundo) de 2026 ... se celebrará en diciembre en el Estado de Miami, Florida, en un complejo de golf propiedad de su familia. También confirmó que no asistirá a la próxima reunión de esta entidad en noviembre en Sudáfrica, donde Estados Unidos estará representado por el vicepresidente J.D. Vance.

La cumbre de 2026 será en el complejo hotelero y club de golf Trump National Doral en Miami, informó el presidente. «Todos quieren que sea allí porque está justo al lado del aeropuerto, es la mejor ubicación, es hermoso, todo es hermoso», dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

«No ganamos dinero con esto»

Trump, a quien se acusa de enriquecerse durante sus dos mandatos, insistió en que no obtendrá beneficios con el evento. «No ganaremos nada de dinero con esto. Estamos haciendo un acuerdo en el que no habrá dinero, no hay dinero en esto. Solo quiero que salga bien», aseguró.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump quiso organizar una cumbre del G7 en el mismo lugar, pero se retractó ante una ola de acusaciones de corrupción por parte de la oposición demócrata. La cumbre de 2020 finalmente nunca tuvo lugar debido a la pandemia de covid. Trump también abandonó entonces su plan para invitar a Rusia.

Ahora, Trump dice que está abierto a que el presidente ruso, Vladímir Putin, asista al G20 en Estados Unidos el próximo año, pese a la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú lanzó en 2022. Y asegura que también le gustaría recibir al presidente chino, Xi Jinping. «Me encantaría (que asistieran), si quieren», insistió Trump.