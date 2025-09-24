El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la estatua con Trump y Epstein cogidos de la mano. Reuters

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

El grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto' ha querido denunciar así los vínculos del ahora presidente de EE UU con el pederesta confeso

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:42

Cogidas de la mano. Así aparecieron este martes dos risueñas estatuas de Donald Trump y Jeffey Epstein frente al Capitolio en Washington, una obra de ... arte hecha con toda la mala leche del mundo y que, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto viral en redes sociales. El presidente de EE UU ha hecho todo lo posible por desvincularse de las actividades del pederesta confeso pese a la relación de amistad que mantenían. Algo que no ha importado al grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto'. Los supuestos autores de 'Best Friends Forever' (Mejores amigos por siempre) han querido así denunciar el vinculo entre ambos financieros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca