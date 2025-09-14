El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de la Guardia Nacional patrullan por una calle de Washington D.C. Reuters

Trump exprime a la Guardia Nacional en su campaña contra la delincuencia

El presidente de EE UU se autoproclama «único salvador» frente a la criminalidad mientras prepara un nuevo despliegue en Memphis

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:20

Los Ángeles, Washington... y ahora Memphis. Donald Trump ha marcado la ciudad de Elvis Presley como el próximo destino al que enviará a la Guardia ... Nacional en su particular campaña contra la delincuencia. «¡Sólo yo puedo salvarlos!», proclamó el presidente estadounidense el pasado viernes en su red social, Truth, convencido de la efectividad de una medida que ha puesto bajo el foco a este cuerpo, acostumbrado hasta ahora a ofrecer la primera respuesta en las emergencias nacionales y a apoyar operaciones militares en el extranjero. Su uso político por parte del líder republicano, que denuncia la elevada criminalidad en ciudades gobernadas por los demócratas, aunque las estadísticas oficiales no siempre le avalen, ha desdibujado sus funciones y la distinción legal entre policías y soldados.

