El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington. Reuters

Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

El presidente norteamericano argumenta que ha acabado con la delincuencia de Washington «en una semana»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:34

En su ofensiva de «ley y orden», Donald Trump apunta nuevamente a ciudades dirigidas por demócratas -«republicanas con alta delincuencia no hay muchas», dijo ayer-. ... En Washington D.C. dice haber acabado con la delincuencia «en una semana», y mientras consolida el control federal de la capital, tiene en la mira inmediata Chicago y Baltimore, donde también planea desplegar a la Guardia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  3. 3 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  6. 6 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  7. 7 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  8. 8 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  9. 9

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore