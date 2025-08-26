El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del gabinete este martes. Reuters

Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos

Con esta medida, que lleva prohibida en la capital estadounidense desde 1981, trata de reforzar su campaña contra el crimen

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 21:07

Primero fue el despliegue de la Guardia Nacional y este martes ha dado un paso más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ... su Administración pedirá la pena de muerte para todo aquel que comenta un asesinato en Washington D. C. como parte de su plan para acabar con el crimen. Este castigo fue prohibido en la capital del país en 1981, aunque sigue vigente en 27 Estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos

Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos