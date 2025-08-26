Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos

Primero fue el despliegue de la Guardia Nacional y este martes ha dado un paso más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ... su Administración pedirá la pena de muerte para todo aquel que comenta un asesinato en Washington D. C. como parte de su plan para acabar con el crimen. Este castigo fue prohibido en la capital del país en 1981, aunque sigue vigente en 27 Estados.

«Si alguien asesina en la capital, pena de muerte», avisó Trump durante la reunión de su Gabinete. Según el mandatario, esta «es una medida de prevención muy fuerte» y aseguró que todo su Gobierno está de acuerdo. «No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción», añadió. «Si alguien mata a alguien», insistió el republicano, «va a ser condenado a la pena de muerte».

El presidente desveló esa medida como parte de su estrategia para acabar con lo que él considera una criminalidad desbocada en la capital estadounidense, donde el nivel de delitos, pese a ser alto, está en su tasa más baja de los últimos 30 años. Aun así, el pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de la urbe, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite asumir la autoridad de la ciudad cuando existe una «emergencia» por alta criminalidad.

El magnate recurrió al ejército. Además de los 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington activados, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) se sumaron a la iniciativa y enviaron parte de sus efectivos.

En total, unos 2.000 efectivos solo de la Guardia Nacional patrullan por la ciudad. Y cuentan con el apoyo de la Policía Metropolitana, de agentes federales del FBI, de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Control de Inmigación y Aduanas (ICE).

La fiscal general, Pam Bondi, desveló que ya han sido arrestadas 1.094 personas y se han requisado 115 armas ilegales. Trump destacó además que, durante 12 días consecutivos, no se registró ningún homicidio, hasta el asesinato el martes de un hombre.

La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, se opone a la medida y alega que la criminalidad en la capital estaba en mínimos antes de la llegada de las tropas federales. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el Gobierno aprovecha esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.

La ciudad depende del Congreso

Washington es un enclave federal único, que está bajo la jurisdicción del Congreso y no pertenece a ningún Estado. Trump ha amenazado con asumir la administración de la ciudad para combatir «la delincuencia y la vagancia». Aunque la capital prohibió hace más de 40 años la pena de muerte para los delitos locales, los fiscales de la capital dependen de la oficina del fiscal federal —designado por el Gobierno–, lo que abre la puerta a que el presidente intente imponer el castigo por la vía federal.

El Departamento de Justicia bajo el mando de Trump ya ha dicho que pedirá la pena de muerte en el caso de Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al ejecutivo de UnitedHealth UNH.N, Brian Thompson, el año pasado.

