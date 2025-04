Trump reafirma en su cargo al polémico jefe del Pentágono

El Signalgate sigue creciendo y, en otro gobierno, amenazaría con engullir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de 44 años, al que se le ha ... descubierto un segundo grupo de la aplicación Signal, en el que compartió con familiares y allegados información sensible sobre los ataques del Pentágono a objetivos hutíes delpasado 15 de marzo. El presidente Donald Trump, sin embargo, dice respaldarle contra viento y marea por el «fenomenal trabajo que está haciendo», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Atrás queda la crisis que el propio presidente y sus acólitos desataron durante su primera campaña electoral contra Hillary Clinton por haber utilizado un servidor de email privado para correspondencia oficial. La investigación que abrió entonces el FBI bien pudo costarle las elecciones a la ex secretaria de Estado. Ahora, para la Casa Blanca, la divulgación de que el jefe del Pentágono comparte con gente ajena al gobierno como su esposa, su hermano o su abogado personal información precisa sobre ataques a objetivos terroristas simplemente es una prueba de que lo está haciendo bien.

«Por mucho que los medios tradicionales intenten resucitar la misma historia sin noticia, nada cambia el hecho de que no se compartió información clasificada», contraatacó en Fox News Anna Kelly, también portavoz de la Casa Blanca. El jefe del Pentágono es quien decide qué información es clasificada como secreta, lo que en este caso convierte a Hegseth en juez y parte de su propio escándalo. La información compartida detallaba la hora a la que los cazas estadounidenses F/A Hornets atacarían los objetivos hutíes, según varios medios como de 'The New York Times', CBS y 'The Guardian'.

La oposición pide su dimisión inmediata, porque «cada día que siga en el cargo está poniendo en peligro las vidas de nuestras tropas con su estupidez sin parangón», declaró indignada la senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de Irak, donde perdió las dos piernas. La cadena NPR deslizaba este lunes que el magnate habría comenzado ya a buscar un nuevo secretario de Defensa.

Como presentador de Fox & Friends, sin experiencia en gestión de gobierno ni manejo de información clasificada, el nuevo secretario de Defensa no está acostumbrado a los protocolos de seguridad habituales en un cargo tan delicado. No es el único en la Administración Trump, donde el 13% de su gabinete son caras habituales de la cadena de televisión que más ve.

El primer escándalo sobre el uso de esta aplicación de mensajes entre altos miembros del Ejecutivo para compartir información altamente sensible salió a la luz cuando el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, incluyó por error al periodista Jeffrey Goldberg en un grupo en el que comentaban dicharacheramente altos cargos del gobierno, como el propio Waltz o el vicepresidente JD Vance, sobre el primer ataque militar que realizaría Washington contra los hutíes. El director de la revista 'The Atlantic' pensó en un primer momento que se trataba de una broma, hasta que vio los ataques en las noticias.

«Una crisis total»

La publicación de esos chats desató la polémica sobre la falta de seguridad en los protocolos del actual Gobierno al utilizar una aplicación de uso comercial que compite en el mercado con otras de propiedad privada como WhatsApp y Telegram, presumiendo de más seguridad al no ser de propiedad privada sino sin ánimo de lucro. El segundo grupo que sale a la luz levanta una nueva controversia, la del papel que realiza en el Pentágono personas ajenas a él, como la esposa de Hegseth, Jennifer, quien también fue empleada de Fox News y atiende reuniones militares sin tener ningún puesto.

La revelación este domingo pasado ha desatado «una crisis total» en el Pentágono, según ha contado a Politico el también ex empleado de Fox y ex asesor de Trump, John Ullyott, que dimitió la semana pasada como portavoz del Pentágono ante «el caos total» que reina. «Desde las filtraciones de planes operativos sensibles hasta despidos masivos, la disfunción se ha convertido en una gran distracción para el presidente, que se merece algo mejor por parte de su equipo de alto nivel», escribió.

Trump no ha recogido esa connotación de aprecio, sino que le ha repudiado en las redes sociales, donde su hijo le ha declarado «oficialmente exiliado» del movimiento de 'Make America Great Again' (MAGA).