Imagen del ataque distribuida por Estados Unidos. X

EE UU advierte de que operaciones contra narcolanchas «volverán a ocurrir»

Washington envía con el hundimiento de la embarcación venezolana un mensaje a la región, pero el Pentágono no revela qué arma se usó

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:16

El ataque estadounidense del martes contra una presunta narcolancha que había partido de Venezuela no será algo anecdótico. Lo confirmó ayer desde México el Secretario ... de Estado, Marco Rubio, con un mensaje muy claro: «No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo esta gente navega por el Caribe como si fuera un crucero. Eso no va a pasar. Ya no va a pasar más».

