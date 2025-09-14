El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Más de 1.000 soldados rusos regresan del frente para presentarse a las elecciones

Hasta 81 de las 89 regiones que el país reconoce como suyas acuden este domingo a las urnas, con los veteranos de guerra como aspirantes a convertirse en la nueva élite política

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:20

Rusia celebra este domingo elecciones regionales. Hasta 81 de las 89 provincias que reconoce como suyas, incluidas las anexionadas de Ucrania, pasarán por las urnas ... para renovar su Parlamento y los puestos de gobernador y alcalde. Votarán en Altái e Irkutsk, en Siberia; Daguestán e Ingushetia, en el Cáucaso; o Komi y Arjanguelsk, en el Ártico. Y en 18 poblaciones se elegirá regidor. En total, 55 millones de personas están llamadas a participar en los comicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  3. 3 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  7. 7 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  8. 8

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  9. 9 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias
  10. 10 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de 1.000 soldados rusos regresan del frente para presentarse a las elecciones

Más de 1.000 soldados rusos regresan del frente para presentarse a las elecciones