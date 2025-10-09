El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un controlador realiza labores de observación en el Centro Aeroespacial de Cochstedt, en el este de Alemania. AFP

Alarma por un dron desconocido en una base aérea de la OTAN en Alemania

El aeródromo de Geilenkirchen es la base de los aviones AWACS que vigilan el flanco oriental de la Alianza Atlántica

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:16

La base aérea de la Alianza Atlántica en la localidad alemana de Geilenkirchen registró este miércoles una alarma ante la invasión de sus pistas por ... parte de un dron incontrolado, según ha revelado este jueves el portal Spiegel Online. El artefacto fue registrado durante un minuto por los sensores del aeródromo militar sobre las 19.00 horas cuando volaba a baja altura sobre una de las pistas de despegue y aterrizaje.

