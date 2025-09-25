El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Friedrich Merz, canciller de Alemania. Efe

Alemania anuncia un gasto militar de 35.000 millones de euros para seguridad espacial

«Rusia y China han ampliado rápidamente la capacidad de sus ejércitos», argumenta el ministro de Defensa germano

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:51

Alemania gastará 35.000 millones de euros hasta 2030 en proyectos de seguridad espacial ante las actividades de espionaje de satélites rusos y para garantizar ... la protección de los artefactos del Bundeswehr, el Ejército Federal germano, que orbitan alrededor de la Tierra. Así lo anunció este jueves el ministro federal de Defensa, Boris Pistorius.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alemania anuncia un gasto militar de 35.000 millones de euros para seguridad espacial

Alemania anuncia un gasto militar de 35.000 millones de euros para seguridad espacial