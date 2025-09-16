El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Suleiman Ataee, condenado este martes por el atentado de Mannheim, oculta su rostro al conocer la sentencia. AFP

Alemania condena a cadena perpetua al afgano que mató a un policía al atentar en Mannheim

El sentenciado, presunto militante del grupo terrorista Estado Islámico, atacó en mayo de 2024 con un cuchillo de grandes dimensiones a los participantes en un acto del movimiento antimusulmán Pax Europa

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:32

La Audiencia Superior de Stuttgart ha condenado este martes a cadena perpetua a un ciudadano afgano de 26 años por el atentado en la plaza ... central de la localidad alemana de Mannheim en la primavera de 2024, que costó la vida a un policía e hirió a cinco personas. El tribunal encontró a Suleiman Ataee culpable de asesinato, múltiple intento de asesinato y lesiones graves.

