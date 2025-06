Alemania ofrece «exilio» a los científicos estadounidenses que quieren huir de Donald Trump

El Gobierno alemán quiere atraer a los mejores cerebros de las universidades estadounidenses y ofrecerles un exilio seguro ante la campaña del presidente norteamericano, Donald ... Trump, para someterlas a su voluntad y el creciente número de científicos prestigiosos que buscan alternativas de trabajo en el extranjero. La ministra federal de Investigación y Ciencia, la conservadora Dorothee Bär, ha anunciado este jueves un programa de reclutamiento para que esos especialistas decidan optar por universidades alemanas a la hora de continuar sus investigaciones.

«Tenemos que pensar de manera creativa para ofrecer a los científicos y sus familias no solo un nuevo empleo, sino un nuevo hogar», ha expresado la ministra en declaraciones al rotativo económico Handelsblatt. Bär habló de conseguir trabajo para sus parejas y plazas de colegio o guardería para sus hijos.

«En el caso ideal se trataría de un paquete completo para que no tengan que preocuparse de nada», ha asegurado la política socialcristiana bávara. La ministra ha reconocido que Alemania no podrá competir con los elevados sueldos que se pagan en Estados Unidos a muchos científicos universitarios, pero subrayó que para muchos de ellos esa no es su preocupación fundamental.

Libertad de investigación

Lo que Berlín les ofrece es «libertad de investigación garantizada», ha señalado la titular germana de Investigación y Ciencia, que ha aprobado más fondos con el objetivo de atraer expertos estadounidenses para la Fundación Alexander von Humboldt y la Comunidad Científica Alemana, ambas públicas.

Markus Söder, primer ministro de Baviera y presidente de la gubernamental Unión Socialcristiana (CSU), ha anunciado por su parte ayuda para aquellos estudiantes que no podrán acudir a Harvard y otras universidades de EEUU, ante el veto de Trump. «Solo puedo decir que vengan todos a Alemania, también a Baviera», ha declarado Sóder en la emisora de televisión privada RTL.

«Ofrecemos con gusto inaugurar inmediatamente en Baviera un campus en el exilio para Harvard», ha subrayado el primer ministro del sureño Estado alemán en una propuesta al Gobierno federal y ha destacado que su región ofrece la mayor infraestructura universitaria del país.