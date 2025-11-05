El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dos policías alemanes patrullan una estación de tren. Reuters

Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

El Ministerio del Interior confisca los bienes de la organización radical Muslim Interaktiv, cierra sus cuentas en redes sociales y registra las viviendas de sus miembros

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

El Ministerio federal del Interior ha anunciado este miércoles la prohibición de la asociación islamista radical Muslim Interaktiv por actividades anticonstitucionales con el objetivo de ... convertir Alemania en un califato. La ilegalización del grupo se vio acompañada de un amplio operativo policial con registros a primera hora de la mañana de viviendas y oficinas en Hamburgo, Berlín y el Estado federado de Hesse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10 Asturias, en alerta: siete incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato