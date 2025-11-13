El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reclutas alemanes en unas prácticas de tiro en Ahlen. AFP

Alemania recupera la 'mili' voluntaria

La coalición de gobierno aprueba la reintroducción del servicio, con un salario mínimo de 2.600 euros al mes para los soldados

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:34

Tras semanas de debates con distintas propuestas y alternativas, los partidos de la coalición de gobierno en Alemania -conservadores y socialdemócratas- han llegado en la ... madrugada de este jueves a un acuerdo para la reintroducción del servicio militar, que será inicialmente voluntario, pero podría convertirse en obligatorio en el caso de que no se alcancen las necesidades de reclutamiento para pasar de los 190.000 soldados actuales a 260.000. A ellos habrá que sumar unos 200.000 reservistas.

