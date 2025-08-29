El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados alemanes participan en una ceremonia militar. EFE

Los 10 países europeos que obligan a hacer la 'mili'

La propuesta para recuperar el servicio militar obligatorio en Alemania reabre el debate en el Viejo Continente

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

La decisión del Gobierno alemán de establecer un servicio militar voluntario, y abrir la puerta a hacerlo obligatorio en caso de que no se cumplan ... los objetivos de reclutamiento, lanza el debate de la 'mili' en Europa. La sombra de Putin crece desde el Oriente del Viejo Continente y ha puesto sobre la mesa de muchos Ejecutivos la opción de recuperar esta medida. Berlín había abolido en 2011 el servicio militar obligatorio y ahora da un paso atrás ante la amenaza rusa. La misma razón que señala Dinamarca para pisar el acelerador y adelantar a 2026 la obligación de realizar la mili para las mujeres, que hasta ahora podían alistarse como voluntarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  6. 6

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  7. 7

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  8. 8 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  9. 9 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  10. 10 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los 10 países europeos que obligan a hacer la 'mili'

Los 10 países europeos que obligan a hacer la &#039;mili&#039;