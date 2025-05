Otro ataque masivo ucraniano inquieta a Moscú en la víspera del gran desfile en la Plaza Roja

Por segundo día consecutivo, otra andanada masiva de drones disparados por Ucrania impactaron en varias regiones rusas justo en la víspera del gran desfile en ... la Plaza Roja de Moscú con motivo del 80 aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha mostrado su preocupación, pero advertido que, si Kiev no respeta la tregua anunciada unilateralmente por el presidente Vladímir Putin el pasado día 28 y sigue atacando se atendrá a las consecuencias.

El Ministerio de Defensa ruso reportó que 105 aparatos aéreos no tripulados fueron derribados durante la noche, entre las 21:00 horas del lunes y las cuatro de la mañana del martes, sobre el cielo de once regiones rusas. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin informó de 19 drones lanzados contra la capital, en donde el viernes tendrá lugar el desfile militar con la presencia de 29 jefes de Estado y de Gobierno extranjeros. Todos, según Sobianin, fueron interceptados y no causaron víctimas. Uno de ellos impactó en un edificio de viviendas de la avenida Kashírskaya, situada en la parte sur de Moscú, a unos 11 kilómetros del Kremlin, y reventó numerosas ventanas. También sufrió daños un supermercado en el mismo barrio.

Otros 32 ingenios volantes fueron abatidos en la región de Briansk, 22 en la región de Vorónezh, 10 en la de Penza, 9 en Kaluga, 6 en Bélgorod, 2 en Lípetsk y Samara y uno en cada de las regiones de Vladímir, Kursk y Rostov del Don. La enorme incursión de drones ucranianos provocó la paralización durante cuatro horas de los vuelos en 13 aeropuertos rusos, entre ellos los moscovitas de Vnúkovo, Domodiédovo, Sheremétievo y Zhukovski, los cuatro más importantes. Un total de 34 aviones tuvieron que desviarse a otras ciudades. El martes por la tarde otro bombardeo de drones cerró temporalmente el tráfico aéreo en Vnúkovo y Domodiédovo.

El alto el fuego declarado por Putin entrará en vigor en la medianoche del miércoles y deberá extenderse hasta la medianoche del sábado con el pretendido objetivo de garantizar la seguridad del Desfile de la Victoria. El comunicado difundido entonces señalaba que, durante esos tres días, «cesan todas las acciones militares (…) y la parte ucraniana debe seguir el mismo ejemplo».

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes no querer entrar en las treguas que propone Rusia. Según sus palabras, «es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días (...) es imposible encontrar un plan con el que establecer las siguientes etapas para terminar la guerra. No me parece serio» e insistió en la necesidad de establecer un alto el fuego de 30 días.

«Nadie ayudará a Putin a seguir este tipo de juego para darle una atmósfera agradable a su salida del aislamiento el 9 de mayo y dar confianza y seguridad a sus dirigentes, amigos y socios que irán a la Plaza Roja ese día», añadió el presidente ucraniano, quien advirtió que Kiev «no puede garantizar la seguridad de los invitados de Putin». El alto el fuego de Pascua que el jefe del Kremlin impuso, de acuerdo con las denuncias de ambas partes, no fue respetado por nadie.

Oferta del Kremlin

Este martes, el portavoz de la Presidencia rusa ha asegurado que la tregua decretada por el máximo dirigente ruso «sigue en pie». «Pero aquí me gustaría recordarles nuestra postura: el fuego cesará, pero si no hay reciprocidad por parte del régimen de Kiev y continúan los intentos de atacar nuestras posiciones e instalaciones, se dará una respuesta adecuada de inmediato», afirmó Peskov. Refiriéndose a los bombardeos de los últimos días, declaró que «el régimen de Kiev continúa sus intentos de atacar infraestructuras civiles pacíficas. Pero, gracias a Dios, se ha creado un sistema eficaz de defensa antiaérea, y nuestras Fuerzas Armadas están realizando una labor excepcional».

Según informó este martes el consejero del Kremlin de política exterior, Yuri Ushakov, el viernes acudirán a Moscú para presenciar el Desfile de la Victoria en compañía de Putin un total de 29 jefes de Estado y de Gobierno extranjeros, entre ellos los presidentes de China, Brasil, Cuba, Venezuela y Serbia, Xi Jinping, Luiz Inácio Lula da Silva, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Aleksandar Vucic. También el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que será el único de un país miembro de la UE.

Ushakov señaló que «al más alto nivel estarán representados Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Abjasia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Guinea-Bissau, Egipto, Zimbabue, China, Congo, Cuba, Laos, Mongolia, Myanmar, Palestina, Serbia, Eslovaquia, Guinea Ecuatorial, Etiopía y Osetia del Sur». Agregó además que «India, Nicaragua y Sudáfrica estarán representadas a un nivel bastante alto», pero sin ningún jefe de Estado o de Gobierno.

El asesor presidencial destacó que por la Plaza Roja desfilarán unidades de 13 países, en particular de Azerbaiyán, Vietnam, Bielorrusia, Egipto, Kazajistán, China, Kirguistán, Laos, Mongolia, Myanmar, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Zelenski les ha dicho que «marcharán en compañía de criminales de guerra».