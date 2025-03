Austria frena la reagrupación familiar de refugiados

La nueva coalición de gobierno en Austria ha llegado a un acuerdo para suspender temporalmente la reagrupación familiar de refugiados al menos hasta septiembre de ... 2026. Conservadores, socialdemócratas y liberales presentaron este miércoles una iniciativa en ese sentido ante el Parlamento de la república alpina que podría verse aprobada este mismo mes de abril. El país se convertirá así en el primer miembro de la Unión Europea en aplicar esta medida, lo que supone un endurecimiento de su política migratoria.

La titular austríaca de Integración, la conservadora Claudia Plakolm, anunció la decisión del tripartito al término de la reunión del consejo de ministros. Será posible continuar presentando solicitudes de reagrupación familiar, pero está se verá aplazada indefinidamente. El Gobierno argumenta que el sistema está sobrecargado, sobre todo en el sector educativo. Plakolm aseguró que «estamos al límite y por eso pulsamos el botón de stop».

La ministra de Integración respaldó su argumento con cifras que demuestran que parte de la afluencia de personas necesitadas de protección no saben leer ni escribir. Además, el éxito de la integración disminuye con cada afluencia adicional. Sobrecarga es también la razón oficial aducida ante la Comisión Europea. Plakolm está convencida de que Austria puede desviarse de la legislación de asilo de la UE con la normativa adecuada.

En los dos últimos años, casi 12.000 menores con derecho a protección llegaron a Austria. Sin embargo, las cifras actuales muestran que la reagrupación familiar ya se ha restringido mucho. Mientras que en febrero de 2024 se presentaron casi 1.000 solicitudes de este tipo, este año solo hubo 60. Esto se debe probablemente también al cambio de poder en Siria a finales del año pasado. Desde entonces, ya no se tramitan solicitudes de ciudadanos de esta nacionalidad.

Sobrecarga El tripartito defiende que el sistema social austriaco está «al límite», sobre todo el sector educativo

Al parecer podría haber, sin embargo, excepciones para casos extremos, como los menores con derecho a asilo que se reclaman a sus padres. Este derecho también está contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). No obstante, Plakolm no quiso dar detalles ante los medios sobre posibles salvedades, que según medios austríacos serían las establecidas por el derecho europeo. Se trataría también, por ejemplo, de personas con tan buenos conocimientos de alemán que no supondrían una carga adicional para el sistema social.

Según las notas explicativas del proyecto de ley, las excepciones también incluyen a los menores carentes de otros familiares en el país de origen de sus padres, así como a los niños y jóvenes que han viajado a Austria y cuyos padres son los únicos cuidadores posibles en su país de origen. Se garantiza además que los menores en Austria no alcancen la mayoría de edad por la suspensión de los procedimientos, lo que impediría la reunificación con sus progenitores más adelante. En este caso se aplicará la edad en el momento de la solicitud.

«No hay una emergencia»

Varios juristas han criticado, sin embargo, la iniciativa gubernamental. En declaraciones al rotativo vienés 'Standard', el experto en derecho constitucional Bernd-Christian Funk habla de «trampa» y denuncia que el derecho a la reagrupación familiar se ve obstaculizado por una medida de procedimiento. Se trata de un intento de evitar la acusación de ilegalidad evidente, dijo a su vez Lukas Gahleitner-Gertz, portavoz de la ONG Coordinación de Asilo.

Ambos expertos dudan de que esta normativa se ajuste a la legislación europea. Amnistía Internacional ya había calificado anteriormente la suspensión de la reagrupación familiar de clara violación de las normas internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha subrayado en repetidas ocasiones que la reagrupación familiar es un derecho fundamental. Este miércoles, la Cruz Roja recordó que esta medida es también un derecho humano.

Marginada del poder La ultraderecha lamentó que la iniciativa no fuera lo suficientemente restrictiva y severa

Una alianza de organizaciones no gubernamentales que van desde Cáritas y 'Volkshilfe' hasta Asylum Coordination y los Scouts también exige del Gobierno austríaco que adopte una «política constructiva que se ajuste a los derechos humanos». Quitar a las familias la perspectiva de la reagrupación no resolvería ningún problema, sino que sólo crearía más. Además, «Austria no se encuentra en una situación de emergencia nacional que legitime el incumplimiento de las obligaciones legales europeas», aseguran las ONG.

También hubo críticas, pero por no ser lo suficientemente restrictivos y severos, por parte de la formación ultraderechista FPÖ, ganadora de los comicios legislativos del pasado otoño y marginada del poder por los restantes partidos. La formación que lidera el ultraderechista Herbert Kickl considera que «se ha cancelado oficialmente el freno a la reagrupación familiar». El objetivo anunciado por el Gobierno austríaco se ha incumplido por completo, afirmó el secretario general del FPÖ, Michael Schnedlitz.