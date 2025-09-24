Aviones espía rusos sobrevuelan una fragata alemana a baja altura en el Báltico

Aviones de reconocimiento rusos sobrevolaron por dos veces una fragata alemana durante unas maniobras de la Alianza Atlántica en el Mar Báltico, en lo que ... se considera una nueva provocación de Moscú contra la OTAN, según reveló este miércoles el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, al margen del debate presupuestario en el Bundestag.

El incidente tuvo lugar a finales de la semana pasada, reconoció el ministro. La edición digital del semanario 'Der Spiegel' señala que aviones de espionaje y reconocimiento rusos sobrevolaron la fragata 'Hamburg' el viernes y sábado pasados a baja altura, a escasos centenares de metros de la nave, sin atender a las llamadas de radio que realizaron desde el navío militar.

«La incursión de drones y aviones de combate rusos en el espacio aéreo polaco y estonio, así como el sobrevuelo de una fragata alemana en el mar Báltico en pocos días, dejan claro que Rusia está poniendo a prueba los límites con cada vez mayor frecuencia e intensidad, incluso frente a los países de la OTAN», afirmó el ministro.

La fragata 'Hamburg' participa en las maniobras de la OTAN 'Neptune Strike' que se iniciaron el 22 de septiembre y finalizan este viernes. En los ejercicios marinos participan navíos y aviones de 13 países de la Alianza, además de Alemania, aliados como Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia e Italia.

Aunque los militares alemanes no consideraron que los dos incidentes fueran peligrosos, sí los calificaron de «acciones hostiles y provocadoras». El viernes, aviones rusos también sobrevolaron una plataforma petrolífera polaca en el mar Báltico. El 'Hamburg' se encuentra actualmente entre Estonia y Finlandia. Se desconoce el lugar exacto en el que se produjeron los dos sobrevuelos.

«Putin nos quiere provocar»

En su discurso ante el Bundestag, el Parlamento federal, Pistorius habló de la actitud cada vez más agresiva de Rusia. «Putin nos quiere provocar a los Estados miembros de la OTAN y quiere identificar, revelar y explotar los supuestos puntos débiles de la Alianza», afirmó el político socialdemócrata alemán.

Pistorius subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no logrará sus objetivos. «La Alianza ha respondido de forma clara y decidida a las provocaciones rusas, pero al mismo tiempo con la prudencia necesaria, que es especialmente importante en estos días», destacó el titular germano de Defensa ante el plenario parlamentario.