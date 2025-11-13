El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Transeúntes se refugian de los disparos de francotiradores en una calle de Sarajevo. En la zona inferior de la foto, el escritor Gavazzeni. Reuters

Ezio Gavazzeni | Escritor

«En las cacerías humanas en Sarajevo participaron personas muy ricas que querían tener un subidón de adrenalina»

El escritor que ha propiciado la investigación de la Fiscalía de Milán no ha encontrado «ningún testimonio» sobre la presencia de españoles en estos 'safaris' que costaban unos 300.000 euros

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

«No se trata sólo de algunas decenas de personas implicadas, sino de muchas más». Ezio Gavazzeni, el escritor que ha propiciado que la Fiscalía ... de Milán abra esta semana una investigación sobre los italianos que participaron en las cacerías humanas durante el asedio de Sarajevo, que se prolongó entre 1992 y 1996 y en el que fallecieron más de 11.000 civiles, trata de mantener un equilibrio entre las ganas de destapar la magnitud del horror y la necesidad de respetar la confidencialidad con la que se desarrollan las indagaciones de la Justicia. «No puedo decirlo», responde, de hecho, a las preguntas telefónicas de este diario acerca de quién organizaba los 'safaris humanos' en los que ricos hombres europeos y norteamericanos pagaban por apostarse en colinas alrededor de Sarajevo para disparar impunemente desde allí a la población civil.

«En las cacerías humanas en Sarajevo participaron personas muy ricas que querían tener un subidón de adrenalina»