El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado sirio Issa el Hasan llega al tribunal de Düsseldorf para recibir su sentencia por el atentado de Solingen en 2024. AFP

Cadena perpetua para el autor del atentado de la localidad alemana de Solingen

El joven sirio Issa al Hasan degolló a sus víctimas en nombre de Estado Islámico y al grito de «Alá es grande»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:19

El autor del atentado en la localidad alemana de Solingen, en el que hace un año murieron apuñaladas tres personas y otras ocho resultaron heridas, ... ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua en régimen de alta seguridad, pena que no podrá ser revisada antes de 20 años. La Audiencia de Düsseldorf ha declarado a Issa el Hasan, un refugiado sirio de 27 años de edad, culpable de triple asesinato, lesiones graves y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico. Además tendrá que pagar 360.000 euros de indemnización a varias de sus víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  10. 10 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cadena perpetua para el autor del atentado de la localidad alemana de Solingen

Cadena perpetua para el autor del atentado de la localidad alemana de Solingen