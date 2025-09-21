El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión-espía Ilushin II-20M en una misión rutinaria en Alaska. AFP

Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

La aeronave, que volaba por espacio aéreo internacional, fue escoltada a continuación por la fuerza aérea sueca hasta abandonar la zona de tensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:10

Dos cazabombarderos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, han interceptado este domingo en el Mar Báltico a un avión de espionaje ruso cuando operaba ... sobre aguas internacionales sin plan de vuelo y con sus radiocomunicaciones apagadas, según informó un portavoz militar germano. Los dos aparatos del tipo Eurofighter despegaron de la base aérea de Rostock-Lage, al norte del país, tras recibir una alerta de la OTAN.

